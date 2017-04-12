Antalya'da Polise Döner Bıçaklı Saldırı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir polis memuru evinin önünde kar maskeli kişilerce bıçaklandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 44 yaşındaki Cihat Taşhan dün gece saat 21.30'da Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesinde evinin önünde, kar maskeli kişilerin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Yüzünden, kolundan ve elinden derin yaralar alan polis memurunun kafa bölgesinde de kırıklar oluştu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Taşhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



(İHA)