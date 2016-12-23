Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi Uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 25 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:



Döşemealtı: 09.00-12.00 Kovanlık, Ilıca, Camili, Ekşili, Killik, Karaveliler ve Ahırtaş Mahallelerinin tamamı ile Dağbeli, Bademağacı, Akkoç ve Burdur ili Bucak İlçesine bağlı Karaot Köyü



Muratpaşa: 09.00-19.00 Kızıltoprak Mahallesi



Kepez: 08.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahalleleri



Kepez: 09.00-13.00 Varsak Şelale, Altıayak ve Varsak Esentepe Mahalleleri



Kepez: 09.00-18.00 Göçerler, Çamlıbel, Fatih, Kepezaltı, Santral, Ünsal, Şafak, Yeşilyurt, Gülveren, Ahatlı, Yenidoğan, Uncalı, Molla Yusuf, Siteler, Bahtılı, Duraliler ve Aşağı Karaman Mahalleleri



Konyaaltı: 09.00-18.00 Toros ve Öğretmenevleri Mahallelerinin bir kısmı ile Atatürk Bulvarı



Alanya: 09.00-13.00 B. Hasbahçe Mamadi Mevkii, Ticaret Lisesi Civarları, Cikcilli Fığla ve K. Hasbahçe Mahalleleri



Kaş: 10.00-19.00 Kalkan Mahallesi, Köy İçi, Taş Başı, Liman ve Sarıbelen Yurtiçi mevkii



Kaş: 12.00-16.00 Üzümlü, İslamlar, İkizce, Bezirgan, Sarıbelen ve Hacıoğlan Mahalleleri



Kemer: 09.00-16.00 Ovacık Mahallesi Mezarlık, Soğucaksu, Somakseniri, Çağba Evleri, Deveciler Mahallesi, Yayla Kuzdere, Dörtçam Gediği, Çataltaş Mevki, Mızır Mahallesi, Güneşli Mahallesi



Kemer: 09.00-17.00 Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı, 101, 106, 109,110 Sokakları



Manavgat: 08.00-18.00 Sanayi Sitesi



Korkuteli: 08.30-17.30 Yeşilyayla ve Uzunoluk Mahalleleri ile Yeni Hal Civarı, Sanayi Sitesi Civarı, Yem Sanayi Civarı ve Şemik Tepesi Civarı



Kumluca: 10.00-14.00 Karşıyaka Mahallesi, Gücük ve Camıkırığı Mevkii - ANTALYA