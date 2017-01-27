Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;



Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahallelerini (bir kısmı), Gündoğdu, Altınova Sinan, Altınova Menderes, Altınova Düden ve Altınova Orta Mahalleleri



Kaş: 09.00-17.00 Kınık Mahallesi Çaybaşı Mevkii, Belenli Mahallesi Sısla mevkii



Kemer: 09.00-16.00 Merkez Mahallesi Yalı Caddesi, Deniz Caddesi, 131, 123, 142 Sokak, Liman Caddesi



Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi ve Uzunoluk Mahallesi Yeni Hastane Civarı



Kumluca: 09.00- 17.00 Mavikent Yenicepınar Cerdin Mevkii, Kumluca Hal Bölgesi Gödene Caddesi



Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar Mahallesi Dolbazlar Yolu Mevkii, Sanayi Sitesi



Gazipaşa: 09.00- 13.00 Küçüklü, Çakmak, Çörüş, Çığlık ve Yeşilyurt Mahalleleri - ANTALYA