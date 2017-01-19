Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Alanya, Akseki, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 21 Ocak Cumartesi günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;



Döşemealtı: 09.00-17.00 Ahırtaş, Nebiler ve Yalınlı Mahallelerinin bir kısmı



Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi



Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Varsak Menderes, Varsak Karşıyaka, Varsak Demirel, Varsak Esentepe, Ayanoğlu, Şelale, Altıayak ve Duacı Mahalleleri



Alanya: 09.00-16.00 Uğrak Mahallesi



Akseki: 09.00-17.00 Cevizli Merkez Süleymaniye, Bademli, Ceceler, Karakışla, Çınardibi,



Gümüşdamla, Kuyucak, Salihler, Günyaka, Susuzşahap, Değirmenlik ve Yarpuz Mahalleleri



Demre: 08.00- 18.00 Toptancı Hali, Küçükkum Mahalle, Kanal Başı Sokak, Kömürlük Caddesi



Kaş: 09.00-17.00 Kasaba Alpanos Mevkii, Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii, Kınık Doğular Mahallesi, Gökseki Mahallesinin bir kısmı



Kemer: 09.00-16.00 Atatürk Bulvarı, Kındıl Sokak, Ahmet Çavuşoğlu Cadaddeleri



Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten ve Yeşilyayla Mahalleri



Kumluca: 09.00-18.00 Karşıyaka Mahallesi Camıkırığı Caddesi, Sarıkesik Sokak, Kocakesik Sokak Akmaz Mevkii, Karasin Sokak



Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar Mahallesi Dolbazlar Yolu Mevkii



Serik: 08.30-17.30 Abdurrahmanlar, Tekke, Şatırlı Mahalleleri ile Akçaalan ve Gedik Mahallelerinin bir kısmı, Burmahancı, Üründü, Deniztepesi, Bilginler ve Yeşilyurt Kocadayılar Mevkii



Gazipaşa: 09.00-17.00 Ilıca, Manavlı ve Yeniköy Mahalleleri - ANTALYA