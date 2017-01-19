Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Alanya, Akseki, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 21 Ocak Cumartesi günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Döşemealtı: 09.00-17.00 Ahırtaş, Nebiler ve Yalınlı Mahallelerinin bir kısmı
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Varsak Menderes, Varsak Karşıyaka, Varsak Demirel, Varsak Esentepe, Ayanoğlu, Şelale, Altıayak ve Duacı Mahalleleri
Alanya: 09.00-16.00 Uğrak Mahallesi
Akseki: 09.00-17.00 Cevizli Merkez Süleymaniye, Bademli, Ceceler, Karakışla, Çınardibi,
Gümüşdamla, Kuyucak, Salihler, Günyaka, Susuzşahap, Değirmenlik ve Yarpuz Mahalleleri
Demre: 08.00- 18.00 Toptancı Hali, Küçükkum Mahalle, Kanal Başı Sokak, Kömürlük Caddesi
Kaş: 09.00-17.00 Kasaba Alpanos Mevkii, Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii, Kınık Doğular Mahallesi, Gökseki Mahallesinin bir kısmı
Kemer: 09.00-16.00 Atatürk Bulvarı, Kındıl Sokak, Ahmet Çavuşoğlu Cadaddeleri
Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten ve Yeşilyayla Mahalleri
Kumluca: 09.00-18.00 Karşıyaka Mahallesi Camıkırığı Caddesi, Sarıkesik Sokak, Kocakesik Sokak Akmaz Mevkii, Karasin Sokak
Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar Mahallesi Dolbazlar Yolu Mevkii
Serik: 08.30-17.30 Abdurrahmanlar, Tekke, Şatırlı Mahalleleri ile Akçaalan ve Gedik Mahallelerinin bir kısmı, Burmahancı, Üründü, Deniztepesi, Bilginler ve Yeşilyurt Kocadayılar Mevkii
Gazipaşa: 09.00-17.00 Ilıca, Manavlı ve Yeniköy Mahalleleri - ANTALYA
Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Alanya, Akseki, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 21 Ocak Cumartesi günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Alanya, Akseki, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 21 Ocak Cumartesi günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.