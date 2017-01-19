Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Alanya, Akseki, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 21 Ocak Cumartesi günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Muratpaşa, Kepez, Alanya, Akseki, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 21 Ocak Cumartesi günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Döşemealtı: 09.00-17.00 Ahırtaş, Nebiler ve Yalınlı Mahallelerinin bir kısmı

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi

Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Varsak Menderes, Varsak Karşıyaka, Varsak Demirel, Varsak Esentepe, Ayanoğlu, Şelale, Altıayak ve Duacı Mahalleleri

Alanya: 09.00-16.00 Uğrak Mahallesi

Akseki: 09.00-17.00 Cevizli Merkez Süleymaniye, Bademli, Ceceler, Karakışla, Çınardibi,

Gümüşdamla, Kuyucak, Salihler, Günyaka, Susuzşahap, Değirmenlik ve Yarpuz Mahalleleri

Demre: 08.00- 18.00 Toptancı Hali, Küçükkum Mahalle, Kanal Başı Sokak, Kömürlük Caddesi

Kaş: 09.00-17.00 Kasaba Alpanos Mevkii, Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii, Kınık Doğular Mahallesi, Gökseki Mahallesinin bir kısmı

Kemer: 09.00-16.00 Atatürk Bulvarı, Kındıl Sokak, Ahmet Çavuşoğlu Cadaddeleri

Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten ve Yeşilyayla Mahalleri

Kumluca: 09.00-18.00 Karşıyaka Mahallesi Camıkırığı Caddesi, Sarıkesik Sokak, Kocakesik Sokak Akmaz Mevkii, Karasin Sokak

Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar Mahallesi Dolbazlar Yolu Mevkii

Serik: 08.30-17.30 Abdurrahmanlar, Tekke, Şatırlı Mahalleleri ile Akçaalan ve Gedik Mahallelerinin bir kısmı, Burmahancı, Üründü, Deniztepesi, Bilginler ve Yeşilyurt Kocadayılar Mevkii

Gazipaşa: 09.00-17.00 Ilıca, Manavlı ve Yeniköy Mahalleleri - ANTALYA

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