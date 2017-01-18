Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Alanya, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;



Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi



Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek Mahallesi (bir kısmı), Ünsal, Şafak, Avni Tolunay, Duraliler ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri



Alanya: 09.00-14.00 Cikcilli Saraybeleni Mahallesi Hacıbaba, Barbaros, Arıkanlılar ve Çarşamba Caddeleri



Demre: 08.30-17.00 Toptancı Hali Belören Göynük Mevkii



Kaş: 09.00-17.00 Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii ve Gökseki Merkez Mevkii



Kemer: 09.00-16.00 Beycik ve Ulupınar Mahalleleri



Kumluca: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi Hal Mevkii



Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri



Serik: 08.30-18.30 Boğazkent Mahallesi



Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Mahallesi Merkez mevkii



Gazipaşa: 09.00-17.00 Ilıca, Köseler, Manavlı ve Yeniköy Mahalleleri - ANTALYA