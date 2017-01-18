Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Muratpaşa, Kepez, Alanya, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Muratpaşa, Kepez, Alanya, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi

Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek Mahallesi (bir kısmı), Ünsal, Şafak, Avni Tolunay, Duraliler ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri

Alanya: 09.00-14.00 Cikcilli Saraybeleni Mahallesi Hacıbaba, Barbaros, Arıkanlılar ve Çarşamba Caddeleri

Demre: 08.30-17.00 Toptancı Hali Belören Göynük Mevkii

Kaş: 09.00-17.00 Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii ve Gökseki Merkez Mevkii

Kemer: 09.00-16.00 Beycik ve Ulupınar Mahalleleri

Kumluca: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi Hal Mevkii

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri

Serik: 08.30-18.30 Boğazkent Mahallesi

Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Mahallesi Merkez mevkii

Gazipaşa: 09.00-17.00 Ilıca, Köseler, Manavlı ve Yeniköy Mahalleleri - ANTALYA

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