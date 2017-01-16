Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Kepez, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli ve Kumluca ilçelerinde 18 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;



Döşemealtı: 09.00-17.00 Yeniköy Mahallesi (bir kısmı)



Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahalleleri



Demre: 08.00-18.00 Küçükkum Mahallesi Kanal Başı Sokak ve Civarı, Beymelek Mahallesi, Akdam Burun Mevkii ve Kayaaltı Mahallesi Toptancı Hali



Kaş: 09.00-18.00 Kalkan İslamlar, Üzümlü, İkizce, Sarıbelen, Bezirgan, Hacıoğlan Mahalleleri, Uğrar Softalar Mevkii, Kasaba Alpanos Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii



Kemer: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi Kındıl Sokak



Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten ve Yeşilyayla Mahalleleri



Kumluca: 09.00-17.00 Hızırkahya Mahallesi Düğün Salonu Çevresi, İkisu Arası Mevkii - ANTALYA