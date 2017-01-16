TÜMÜ
Haberler Search
Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Döşemealtı, Kepez, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli ve Kumluca ilçelerinde 18 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Döşemealtı, Kepez, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli ve Kumluca ilçelerinde 18 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Döşemealtı: 09.00-17.00 Yeniköy Mahallesi (bir kısmı)

Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahalleleri

Demre: 08.00-18.00 Küçükkum Mahallesi Kanal Başı Sokak ve Civarı, Beymelek Mahallesi, Akdam Burun Mevkii ve Kayaaltı Mahallesi Toptancı Hali

Kaş: 09.00-18.00 Kalkan İslamlar, Üzümlü, İkizce, Sarıbelen, Bezirgan, Hacıoğlan Mahalleleri, Uğrar Softalar Mevkii, Kasaba Alpanos Mevkii, Ahatlı Enişdibi Mevkii

Kemer: 09.00-16.00 Atatürk Caddesi Kındıl Sokak

Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten ve Yeşilyayla Mahalleleri

Kumluca: 09.00-17.00 Hızırkahya Mahallesi Düğün Salonu Çevresi, İkisu Arası Mevkii - ANTALYA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Elektrik Kesintisi, Elektrik Enerjisi, Atatürk Caddesi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Döşemealtı, Yeşilyayla, Korkuteli, Beymelek
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads