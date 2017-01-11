Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Alanya, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;



Kepez: 09.00-18.00 Yeni Emek, Yeni Mahalle, Teomanpaşa, Güneş, Düdenbaşı, Mehmet Akif Ersoy, Göçerler ve Fatih Mahalleleri



Alanya: 09.00-16.00 Uğrak ve Hacıkerimler Mahallesi



Demre: 08.30-17.30 Yaylakaya, Beymelek Mahalleleri, Akdam Burun Mevkii ve Toptancı Hali



Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi



Kaş: 09.00-17.00 Ova Mahallesi Hal Mevkii, Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos mevkii



Kaş: 10.00-14.00 Ağullu, Belenli, Kasaba, Uğrar, Karadağ, Doğantaş, Çeşme, Gömüce, Kemer, Gürsu, Ortabağ, Dirgenler, Kızılağaç, Bağlıca, Sahilkılınçlı, Boğazcık, Nadarlar ve Küçük Çerler Mahalleleri



Kemer: 09.00-16.00 Beycik Mahallesi



Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten ve Yeşilyayla Mahalleleri



Kumluca: 09.00-16.00 Beykonak Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Şirlengiç Mevkii ve Çevresi



Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Merkez - ANTALYA