Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Alanya, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Emek, Yeni Mahalle, Teomanpaşa, Güneş, Düdenbaşı, Mehmet Akif Ersoy, Göçerler ve Fatih Mahalleleri
Alanya: 09.00-16.00 Uğrak ve Hacıkerimler Mahallesi
Demre: 08.30-17.30 Yaylakaya, Beymelek Mahalleleri, Akdam Burun Mevkii ve Toptancı Hali
Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi
Kaş: 09.00-17.00 Ova Mahallesi Hal Mevkii, Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos mevkii
Kaş: 10.00-14.00 Ağullu, Belenli, Kasaba, Uğrar, Karadağ, Doğantaş, Çeşme, Gömüce, Kemer, Gürsu, Ortabağ, Dirgenler, Kızılağaç, Bağlıca, Sahilkılınçlı, Boğazcık, Nadarlar ve Küçük Çerler Mahalleleri
Kemer: 09.00-16.00 Beycik Mahallesi
Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten ve Yeşilyayla Mahalleleri
Kumluca: 09.00-16.00 Beykonak Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Şirlengiç Mevkii ve Çevresi
Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Merkez - ANTALYA
Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Kepez, Alanya, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Alanya, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.