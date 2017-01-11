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Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Kepez, Alanya, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Alanya, Demre, Elmalı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 13 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Kepez: 09.00-18.00 Yeni Emek, Yeni Mahalle, Teomanpaşa, Güneş, Düdenbaşı, Mehmet Akif Ersoy, Göçerler ve Fatih Mahalleleri

Alanya: 09.00-16.00 Uğrak ve Hacıkerimler Mahallesi

Demre: 08.30-17.30 Yaylakaya, Beymelek Mahalleleri, Akdam Burun Mevkii ve Toptancı Hali

Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi

Kaş: 09.00-17.00 Ova Mahallesi Hal Mevkii, Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos mevkii

Kaş: 10.00-14.00 Ağullu, Belenli, Kasaba, Uğrar, Karadağ, Doğantaş, Çeşme, Gömüce, Kemer, Gürsu, Ortabağ, Dirgenler, Kızılağaç, Bağlıca, Sahilkılınçlı, Boğazcık, Nadarlar ve Küçük Çerler Mahalleleri

Kemer: 09.00-16.00 Beycik Mahallesi

Korkuteli: 08.00-18.00 Yelten ve Yeşilyayla Mahalleleri

Kumluca: 09.00-16.00 Beykonak Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Şirlengiç Mevkii ve Çevresi

Manavgat: 08.00-18.00 Ulukapı Merkez - ANTALYA

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