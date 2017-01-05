Antalya'da Planlı Elektrik Kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Elmalı, Demre, Kaş, Kumluca, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde 07 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı İlçe ve Mahalleler şu şekilde:



Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Varsak Ayanoğlu, Habibler, Gazi, Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Güneş, Teomanpaşa ve Düdenbaşı Mahalleleri



Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi Gölova Bölgesi



Demre: 08.30-17.30 Beymelek Mahallesi Akdam Burun Mevkii, Kayaaltı, Toptancı Hali



Kaş: 09.00- 17.00 Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii, Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos Mevkii



Kumluca: 09.00-17.00 Akmaz, Şirlengiç ve Camıkırığı Mevkiileri



Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri



Gazipaşa: 09.00-18.00 Aydın Mahallesi, Zeytinada Nergizardı, İstiklal Mah, Hasdere, Çobanlar Su Deposu ve Yukarı Mahalle - ANTALYA