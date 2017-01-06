Antalya'da PKK Propagandası Yapan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sosyal medyadan PKK terör örgütünü övdüğü belirlenen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.E.K ve eşi F.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığını belirledi. Operasyonla gözaltına alınan üç şüpheliden ismi öğrenilemeyen biri emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken M.E.K. ve eşi F.K adliyeye sevk edildi. - ANTALYA