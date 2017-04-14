Antalya'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı
Antalya’nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla Abdurahman Ş., İsmail Ş., Zeynep Ş. ve Ayşe O.'yu takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren TEM ekipleri sabah saatlerinde şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın düzenleyerek şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA