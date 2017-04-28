Antalya'da Piknik Yerlerinde ve Park Halindeki Araçlarda Alkol Almak Yasaklandı

Antalya Valiliği, kamuya açık piknik alanlarında ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasakladı. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacak.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valiliği'nin emriyle kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının Valilik kararıyla yasaklandığı duyuruldu. Emniyetin kendi sitesinde yaptığı açıklamada, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin en büyük mülki amirinin görev ve ödevleri arasında olduğu hatırlatıldı.



ARAÇ İÇİNDE DE YASAK



Açıklamada açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, herkese açık yerler ile piknik ve ören yerlerinde, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda içki içilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Yasaklanan yerler arasında ibadethaneler ile kullanılmayan yapılar, inşaatlar, ATM'ler, köprü altları, mezarlıklar ve gezinti yerleri de sayıldı. Ayrıca nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın araç içinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklandığı da belirtildi. Valiliğin yasağa uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem uygulanacağı bildirildi.



CEZASI NE OLACAK?



Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi emre aykırı davranış olarak geçiyor. Maddeye göre yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idari para cezası veriliyor.



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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)



(Tür: Yurt)