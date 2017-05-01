Antalya'da Pazarcı Esnafının Kapalı Yol İsyanı

Antalya'da pazarcı esnafının kapalı yol isyanı

Kapalı yollar sebebiyle pazara girilemediğini ileri süren pazarcılar tezgah açmadı, zabıtayla tartıştı

Eylem sırasında rahatsızlanan kadın için ambulans pazara giremedi



ANTALYA - Manavgat Belediyesi tarafından yeni yaptırılan kapalı pazar yeri ilk gününde pazarcıların protestosuna sahne oldu. Pazara ulaşımı sağlayan yolların esnaf tarafından işyeri önlerine açılan tezgahlar sebebiyle

kapatılmanını protesto eden pazarcı esnafı ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Pazarcının tezgahlarını kapattığı eylem sırasında rahatsızlanan bir kadın için de çağrılan ambulans pazar yerine giremeyince yaşlı kadın yürüyerek gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale gedildikten sonra ambulansa götürüldü.

Sabahın erken saatlerinde pazar yerine gelmelerine rağmen tezgahlarını açmayan esnaflar, alışveriş için gelen turistlere ve vatandaşlara sebze-meyve satışı yapmadılar. Pazara gelen vatandaşların yanı sıra Pazartesi pazarına akın eden turistler esnafın protestosu karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esnafların toplu haldeki protestosu üzerine zabıta amiri, zabıta ekipleri ve Pazarcılar odası Başkanı Sami Dursun Doğan Pazartesi pazarına gelerek esnaflara protestodan vazgeçmeleri ve tezgahlarını açarak satış yapmaları konusunda telkinde bulundular. Zabıta amiri, esnafların taleplerinin dikkate alınarak bir sonraki haftaya yolların tamamen açılmış olacağını, sorunların kısa sürede çözümleneceğini belirtmesine rağmen esnaflar uzun süre tezgahlarını açmadılar. Bu arada bazı esnaflarla zabıta ekipleri arasında kavgaya varan tartışmalar yaşandı.

Köylü pazarında tezgah açan yaşlı bir kadın, protesto sırasında fenalık geçirdi ve olduğu yere yıkılıp kaldı. Çevredeki diğer esnaflar tarafından yüzü yıkanarak müdahale edilen yaşlı kadın için çağrılan ambulans ve 112 ekibi yaklaşık 20-25 dakikada güçlükle olay yerine ulaşabildi. Yaşlı kadına ilk müdahale pazaryerinde yapılırken vatandaşlar, olası bir olayda pazara ambulans ve itfaiyenin girmesinin mümkün olmayacağını, bunun da faciaya yol açabileceğini dile getirdiler.

Saatlerce tezgah açmamakta direnen esnaflar, zabıta amiri ve Pazarcılar Odası Başkanının yeniden gelerek esnafların sorunlarının çözüleceği yolunda söz vermeleri üzerine tezgahlarını açarak satışa başladılar. Pazartesi Pazarındaki turist yoğunluğu da gözlerden kaçmadı.

Kısa bir açıklama yapan Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Pazarın ilk kez kurulması nedeniyle gözden kaçan sorunların yaşandığını, pazarcı esnafının yaptığı bu uyarıyla belediye yetkililerinin sorunların bir sonraki pazara kadar çözümleneceği konusunda söz vermesi üzerine esnafların tezgahlarını açarak satışa başladıklarını dile getirdi.