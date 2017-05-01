Antalya'da Pazarcı Esnafının Kapalı Yol Eylemi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye tarafından yeni yaptırılan kapalı pazar yeri ilk gününde pazarcıların protestosuna sahne oldu. Pazara ulaşımı sağlayan yolların iş yeri önlerine açılan tezgahlar sebebiyle kapatılmasını protesto eden pazarcı esnafı ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Eylem sırasında rahatsızlanan bir kadın için çağrılan ambulans da pazar yerine giremedi.



Sabahın erken saatlerinde pazar yerine gelmelerine rağmen tezgahlarını açmayan esnaf, alışveriş için gelen turistlere ve vatandaşlara sebze-meyve satışı yapamadı. Vatandaşların yanı sıra pazartesi pazarına akın eden turistler, esnafın protestosu karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Esnafların protestosu üzerine zabıta amiri, zabıta ekipleri ve Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, pazartesi pazarına gelerek protestodan vazgeçmeleri ve tezgahlarını açarak satış yapmaları konusunda telkinde bulundu. Zabıta amiri, esnafın taleplerinin dikkate alınarak bir sonraki hafta yolların tamamen açılmış olacağını, sorunların kısa sürede çözümleneceğini belirtmesine rağmen esnaf uzun süre tezgahlarını açmadı. Bu arada bazı esnafla zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.



Köylü pazarında tezgah açan yaşlı bir kadın, protesto sırasında fenalık geçirdi ve olduğu yere yığılıp kaldı. Çevredeki diğer esnaflar tarafından yüzü yıkanarak müdahale edilen yaşlı kadın için çağrılan ambulans güçlükle olay yerine ulaşabildi. Yaşlı kadına ilk müdahale pazaryerinde yapılırken vatandaşlar, olası bir olayda pazara ambulans ve itfaiyenin girmesinin mümkün olmayacağını, bunun da faciaya yol açabileceğini dile getirdi.



Saatlerce tezgah açmamakta direnen esnaflar, zabıta amiri ve Pazarcılar Odası Başkanının yeniden gelerek esnafların sorunlarının çözüleceği yolunda söz vermeleri üzerine tezgahlarını açarak satışa başladı. Pazartesi pazarındaki turist yoğunluğu da gözlerden kaçmadı.



Kısa bir açıklama yapan Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, pazarın ilk kez kurulması nedeniyle gözden kaçan sorunların yaşandığını söyledi. Doğan, belediye yetkililerinin sorunları bir sonraki pazara kadar çözümleneceği konusunda söz vermesi üzerine esnafların tezgahlarını açarak satışa başladıklarını dile getirdi. - ANTALYA