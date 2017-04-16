Antalya'da Oy Verme Işlemleri Başladı Ek Görüntü

Antalya'da oy verme işlemleri başladıOY KULLANAN VATANDAŞLAR (DETAY)

Antalya'da oy verme işlemleri başladı

OY KULLANAN VATANDAŞLAR (DETAY)

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Antalya, Vatan