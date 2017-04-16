SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Antalya'da Oy Verme İşlemleri Başladı / Ek Fotoğraflar
Antalya'da Oy Verme İşlemleri Başladı / Ek Fotoğraflar
16 Nisan 2017 Pazar 19:17
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9508307] DHA
Antalya
6
6
9
Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum: Beklediğimiz gibi değil
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Türkiye tercihini yaptı: 52 ilde evet, 29 ilde hayır önde
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
Batı Karadeniz'de rengiyle dikkat çeken il
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
İstanbul genelinde 'evet' rekorunun kırıldığı ilçe
Çavuşoğlu'nun sandığından 'evet' çıktı
İstanbul'da 'Hayır' oyları büyük atak yaptı
'Evet' ve 'hayır' oylarının en yüksek olduğu 10 il
Gövde gösterisi! Çılgın diktatör, gizli silahları çıkardı
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Doğum yapan 14 yaşındaki kızın babası da tutuklandı
Sandıkların yarısı açıldı! İşte Bahçeli'nin memleketinde son durum
Allah'ın sopası yok! Lyon'lu futbolcular saldırıya uğradı
Taksim Meydanı güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı
Sandıkların tamamı açıldı! İşte 'Evet' oylarının rekor kırdığı kent
Oyundan alınmayı hazmedemeyince koltuğu tekmeledi
Başbakan'ın köyünde sadece 2 kişi farklı oy verdi
AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması için hazırlıklar başladı
Ankara'da kıran kırana yarış: Hayır yüzde 50'yi geçti
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
AK Parti'nin kalesi Üsküdar'da sandıklarından 'Hayır' çıktı
Emekli öğretmen, tarlasındaki otları yakarken feci şekilde can verdi
Son dakika! Doğu ve Güneydoğu'da oy sayımı başladı
5 yaşındaki çocuk, dönen restoranda sıkışarak feci şekilde öldü
Çukurca'da göreve giden askeri araç devrildi: 8 yaralı
Engelli vatandaşın isyanı! Asansörü sorduğuna pişman oldu
Dehşet! Eğlence dönüşü, birbirlerini doğrayıp vatandaşa saldırdılar
Top oynarken ortadan kaybolan çocuğun cesedi foseptik çukurundan çıktı
Dadaş playboy ata yurdunda! Bildiğiniz Erzurum'u unutun
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
FETÖ şüphelisi sandık başında yakalandı
İmparator, oyunu kullanıp herkese çağrı yaptı
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
Kılıçdaroğlu'nun memleketi hayırda rekor kırdı
Diyarbakır'dan ilk sonuçlar geldi: 'Hayır' açık ara önde
Sakatlıktan döndü, attığı golle Almanya'yı ayağa kaldırdı
YSK oy pusulası tartışmalarına son noktayı koydu
İlk kez oy kullanan Zehra heyecanının kurbanı oluyordu
Suudi Arabistan prensesini işten kovdular
Survivor yarışmacıları oy kullanabilecek mi! İşte cevabı
"3 yüzyıl" gören dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Sandıktan çıkacak sonuç, aralarından birine daire kazandıracak
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Tüp bebek için kliğine giden evli çift, ikiz kardeş çıktı
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak