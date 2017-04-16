Antalya'da Oy Verme İşlemleri Başladı

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin oy kullanma işlemleri başladı.



Turizm kentinde saat 08.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Erken saatte sandık başına gidenler, görevliler tarafından hazırlanan ve üzerinde 'evet'- hayır' yazan oy pusulasını ve zarfı aldı. Sınıflardaki kabinlerde tercihlerini yapan seçmenler, daha sonra oylarını şeffaf oy sandıklarına attı.



Antalya Lisesi'nde 1259 nolu sandıkta oy kullanan seçmenlerden Uğur Tetik, "Oyumuzu kullandık. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum. İş için bugün Dubai'ye gideceğiz. Oyumuzu kullanmak için beklemiştik" dedi.



Eşiyle birlikte oy kullanan İbrahim Tetik ise seçimin vatana hayırlı olmasını diledi.



- Antalya