Antalya'da Oy Verme İşlemleri Başladı (4)

AMBULANSLA GETİRİLDİ



Antalya'da oy kullanacağı Kepez Eczacılar Ortaokulu'na ambulansla getirilen 74 yaşındaki Munise Şahakalkan, sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sandalye ile alınarak sandık başına götürüldü. Yatalak olan yaşlı kadın, vatandaşlık görevini yetine getirdikten sonra, "Sadece şunu diyorum vatana milletle hayırlı olsun" dedi.



EŞİNİ İKİ GÜN ÖNCE KAYBETTİ



Munise Şahakalkan'ın oğlu Şahin Şahakalkan, evde yatalak durumdaki annesinin oyunu kullanmak istediğini ve kendilerinin de böyle bir hizmetten yararlandıklarını belirterek, "Aslında böyle bir hizmet olduğunu babam görmüş. Babam Erdal Şahakalkan, annem ve kendisi için bu hizmeti talep etmiş. O da oyunu kullanacaktı ama babam iki gün önce rahmetli oldu. Babamın talebi üzerine arkadaşlar geldi sabah. ve annemi oy kullanmaya getirdik" diye konuştu.



ZARFLARA HATALI MÜHÜR



Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan Merkez Ortaokulu'ndaki 2406 numaralı sandıkta oy verme işlemi yaklaşık 1 saat durduruldu. 2 bin 406 numaralı sandıktaki tüm zarfların üzerine sandık kurulu görevlileri tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mührü vurulması gerekirken 'tercih' mührünün basıldığı müşahitler tarafından fark edilerek, itiraz edildi. Ardından o saate kadar kullanılan oylarla ilgili bir tutanak tutuldu ve oylama işlemi durduruldu. Daha sonra kalan oylar için de yeni zarfların arkasına YSK'nın mührü vurularak, yaklaşık 1 saat sonra oy verme işlemine kaldığı yerden devam edildi.



Selma KUNAR- Mustafa KOZAK- Mehmet ÇINAR/ANTALYA,



