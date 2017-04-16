Antalya'da Oy Verme İşlemleri Başladı (3)

OY VERENLER SAHİL VE PİKNİK ALANLARINI DOLDURDU



Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa referandum u için sandık başına gidenler, oy kullandıktan sonra sahil ve piknik alanlarını doldurdu. Konyaaltı Sahili'ne giden pek çok aile güzel havanın keyfini çıkardı. Kimisi denize girdi kimisi güneşlendi kimisi de çocuklarıyla oynadı. Antalyalılarla birlikte, turistler de denizin ve nisan güneşinin tadını çıkardı. Sahile gelenler özçekim de yaparak bu anları ölümsüzleştirdi. Kentte yerleşik yaşayan yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile vakit geçirdi. Bebekleriyle sahilde oturup güneş banyosu yapan anneler, renkli görüntüler oluşturdu. Kimileri bebeklerinin ayaklarını denize sokarak suyu hissetmesini sağladı.



Arkadaşıyla sahilde yürüyüş yapan turizmci Kamil Kamiloğlu, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini, güzel havayı değerlendirmek için yürüyüşe geldiklerini söyledi.



Oy kullandıktan sonra sahile gelen Seyid Ahmet ise eşiyle denize karşı oturup sohbet etti.



Annesi ve minik oğluyla sahile gelen Tuğba Kayadelen de denizin tadını çıkardı. Oğluna denizden kova kova su taşıyan Kayadelen, "Oyumu kullandım. Annemi ve oğlumu yanıma alıp denize geldik. Şimdi tatil yapıp dinlenme zamanı. Güneş pırıl pırıl, deniz çok güzel" dedi.



Oyunu kullandıktan sonra ailesiyle Kepez Kent Ormanı'nda piknik yapan Fadime Çetin de bir yandan örgüsünü ördü diğer yandan da çayını yudumladı.



