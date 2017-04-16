Antalya'da Oy Verme İşlemleri Başladı (2)

GENÇ, YAŞLI, ENGELLİ SANDIĞA KOŞTU



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum u nedeniyle Antalya'da saat 08.00'de sandıkların açılmasıyla birlikte başlayan oy kullanma işlemine vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. 19 ilçede 4 bin 508 sandıkta 1 milyon 636 bin 802 seçmenin bulunduğu kentte, en son yapılan 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerde 1 milyon 588 bin 111 seçmen sandığa gitmişti. İki seçim arasında 48 bin 691 seçmen artışı görülen kentte, oy kullanma işlemi güzel bir bahar havasında ve sakin devam ediyor.



Yüksek Seçim Kurulu kararıyla tüm okullarda giriş-zemin katlardaki sınıflar yaşlılar ve engelliler için ayrıldı. Yaşlı ve engellilerin de yoğun ilgi gösterdiği görülen referandum da sınıflarda yaşlılar ve engelliler için ayakta bekletilmemeleri için öğrenci sıralarından oturma alanları da oluşturuldu.



Bedriye Bileydi İlkokulu'nda ilk oy verenler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Görme Engelli Destek Teknolojileri Birim Sorumlusu ve Eğitmeni Sarper Arıkan, 'Oy şablonu' aparatı ile oyunu kullandı. Oy pusulasını sandık başkanının yardımıyla şablona yerleştiren Arıkan, oyunu kendisi bastı. Zarfı eliyle sandığa atan Arıkan, "Oy şablonu aparatı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) onaylı. Görme engelli vatandaşların kendilerinin oy kullanması için yapıldı. Oy kağıdında 'Evet' kısmı sağ 'Hayır' tarafı sola gelecek şekilde yerleştiriliyor. Görme engelli vatandaş da ne tarafa oy vereceğini bilerek mührü basıyor" dedi. Oy vermek için koltuk değnekleriyle okula gelen Fatma Köken ise evde bile yürümekte zorlandığını, fakat oy ermek için seve seve yola düştüğünü söyledi.



AY YILDIZLI AİLE



Üzerlerinde ay yıldızlı tişörtlerle oy vermek için Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'nde sandık başına gelen Okan Akkaya, eşi Demet Akkaya, 5 yaşındaki oğulları Aras ve 8 yaşındaki Ateş ile anneanneleri Gül İçoğlu, meraklı bakışlar altında oylarını kullandı. Okul bahçesinde kendilerini görenlerle sohbet eden aile, referandum un Türkiye için hayırlı olmasını diledi.



SANDIKLAR KOLAY BULUNDU



Okulların duvarlarına asılı sandık yönlendirme kağıtları, seçmenlere kolaylık sağladı. Ellerindeki oy pusulası ile oy kullanacağı sandık numarasını arayanlar, yönlendirme kağıtlarını okuyarak sandıklara ulaştı. Kimisi kapı önüne asılan listelerde uzun uzun ismini aradı, kimisi kimliğini göstererek oyunu kullandı.



Hava sıcaklığının 18 dereceyi gösterdiği ve bahar havasının yaşandığı kentte oy kullanma işlemini tamamlayan vatandaşlar denize veya mesire alanlarına gitti.



İbrahim LALELİ- Süleyman EKİN- Mehmet ÇINAR/ANTALYA,



