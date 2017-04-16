Antalya'da Oy Veren Sahile Koştu

Anayasa değişikliği referandum u kapsamında oyunu kullanan Antalyalılar, soluğu sahilde aldı.



Antalya'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandum u kapsamında oyunu kullanan Antalyalılar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde güneşlendi, kahvaltı yaptı. Bazı vatandaşlar ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.



Ailesiyle denize gelen Halime Kurtoğlu Ünver, şehir dışında olması nedeniyle evraklarının yetişmediğini belirterek, "Eşim oyunu kullandı ama ben kullanamadım. Sabah oyun ardından kahvaltımızı yaptık, havayı güzel görünce deniz keyfi yaptık" dedi.



Şevket Ünver de sabah erkenden birinci sıradan oyunu kullandığını dile getirerek, "Sonra da eşim ve ablamla sahile geldik. Havada iyi bu güzel günün keyfini çıkarıyoruz. Deniz biraz soğuk ama güneş ısıtıyor" diye konuştu.



Torunlarıyla deniz keyfi yapan Mehmet Uçan ise, "Sabahleyin oyumuzu kullandık. Ardından torunlarımla denizin yolunu tuttuk. Antalya çok güzel, deniz suyu sıcaklığı güzel" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA