Antalya' da Oy Kullandıktan Sonra Fenalaştı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde oturan 88 yaşındaki Nuriye Ersöz, çocuklarıyla birlikte ilçe merkezindeki Tekeli İlkokulu'na oy kullanmak için geldi. Yaşlılık nedeniyle güçlükle yürüyebilen Ersöz'e çocukları yardım etti. Zemin kattaki 1161 nolu sandıkta çocuklarının yardımıyla oturduğu yerden oyunu kullanan Nuriye Ersöz, görevlilerin yanına getirdiği sandığa yine oturduğu yerden oy zarfını attı. Oyunu kullandıktan sonra aniden fenalaşan Nuriye Ersöz'e görevliler ve yakınları müdahalede bulundu. İhbar üzerine okula 112 ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından tansiyonunun düştüğü belirlenen kadın, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nuriye Ersöz'ün yakınlarının uyarısına rağmen oy kullanmak istediği belirtildi.