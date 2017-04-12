Antalya'da Otomobilin Çarptığı Görme Engelli Kişi Öldü
Antalya'da otomobilin çarptığı görme engelli kişi öldü.
Antalya'da otomobilin çarptığı görme engelli kişi öldü.
M.E'nin kullandığı 07 F 8889 plakalı otomobil, Sütçüler Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki görme engelli Mehmet Kaplan'a çarptı. Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaplan'ın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü M.E. gözaltına alındı.
sponsored ads