Antalya'da Otomobilde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilde erkek cesedi bulundu.



Dün akşam saatlerinde aracıyla Yeşilova Mahallesi'nden Güzeloba Mahallesi yönüne giden Fahrettin U, Cırnık Köprüsü yakınındaki yolun kenarında 16 V 5285 plakalı otomobilin dörtlüleri açık şekilde beklediğini gördü.



Sabah saatlerinde de aynı yoldan işine giden Fahrettin U, aracın dörtlüleri açık şekilde beklemeyi sürdürdüğünü fark edince şüphelenerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü koltuğunda hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Rıza U'ya ait olduğu belirlenen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.