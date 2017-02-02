Antalya'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Ölü

ANTALYA'da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 36 yaşındaki Ahmet Akyüz, yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinde düşen parçalardan, kaçan sürücüyü tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.



Kepez İlçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2547 Sokak ile Şelale Caddesi'nin kesiştiği noktadaki kaza, dün gece meydana geldi. Şelale Caddesi'nde seyreden Ahmet Akyüz'ün kullandığı 07 FRU 93 plakalı motosiklet, iddiaya göre karşı yönden gelerek şerit ihlali yapan plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen beyaz renkli otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Ahmet Akyüz, otomobilin altında kalarak metrelerce sürükledi. Üzerinden otomobil geçen ve kaskının parçalanması nedeniyle başına darbe alan Ahmet Akyüz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, otomobil sürücüsü ise durmayarak aracıyla kaçtı. Sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Akyüz'ün cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinde otomobilden düşen tampon ve diğer parçaları toplayan polis, aracın plakası ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. - Antalya