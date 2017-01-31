Antalya'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen otomobildeki iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Manda (20) idaresindeki 07 EP 730 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kadriye Mahallesi girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.



Kazada, araçta sıkışan sürücü ile kardeşi Mehmet Manda'yı çıkarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.



Sağlık görevlileri Hüseyin Manda'nın olay yerinde hayatını yitirdiğini, kardeşi Mehmet Manda'nın yaşadığını belirledi. Araçtan çıkarılan Mehmet Manda, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Manda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.