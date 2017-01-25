Antalya'da Osb Müteşebbis Heyeti Toplandı

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müteşebbis Heyeti aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, müteşebbis heyeti üyeleri ve Bölge Müdürü İlhan Metin ile beraberindekiler katıldı.



Toplantıda, Aralık ve Ocak ayları içerisinde hayata geçirilen iş ve işlemler hakkında Müteşebbis Heyeti Bölge Müdürü Metin, Karaloğlu'na bilgi verdi.



Toplantıda, 10 gündem maddesi görüşüldü, bölgenin Ekim ve Kasım ayı mizanı değerlendirildi, bazı firmaların arsa iade talebi, iştigal konusu talebi, unvan değişikliği talepleri görüşüldü.



Ayrıca, çalışma komisyonu raporları, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde asansör alanında Mesleki Eğitim ve Sertifika Programlarının yapılmasıyla ilgili konular değerlendirildi.