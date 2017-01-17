Antalya'da Öğrencilerin Kar Sevinci

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, belediye tarafından kamyonlarla okul bahçesine getirilen karla karşılaşan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı ve kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.



Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının nadiren görüldüğü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, belediye tarafından öğrencilerin oynaması için okul bahçelerine kar taşınmasına devam ediliyor.



İlçedeki Z. Marsel- Z. Denizhan Öner İlkokulu'nun ardından öğrencilerden gelen talep üzerine bu kez Bedriye Bileydi, Cahit Ünver ve Abdurrahman-Neriman Bileydi ilkokullarına kamyonlarla kar taşındı. Teneffüse çıktıklarında karla karşılaşan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Çocukların eğlencesine ortak olan öğretmenler, öğrencilerle kartopu oynadı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl ilçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı olduğunu hatırlattı. Birçok çocuğun karla oynamak için yüksek bölgelere gidemediğine işaret eden Başkan Böcek, gelen talep üzerine kamyonlarla okul bahçelerine taşıdıkları karlarla öğrencileri sevindirdiklerini aktardı.



Çocukların mutlu olduğunu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Böcek, şunları kaydetti:



"Şu an yayla köylerimizde ekiplerimiz kardan olumsuz etkilenen yolları açmaya çalışırken, işin başka bir yönünde de ilçe merkezinde çocuklar kar görmüyorlar. Biz de kartopu oynamak için gidemeyen çocuklarımızı düşünerek yayla köylerimizden kamyonlarla kar getirdik. Bu sevinci ve coşkuyu görünce iyi bir şey yaptığımızı görüyoruz."