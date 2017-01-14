Antalya'da Ocak Ayında Deniz Keyfi

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'de güneşli havayı fırsat bilen bazı turistler denize girdi.



Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kemer'de hava sıcaklığı 14 derece, nem oranı ise yüzde 50 ölçüldü.



Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve yabancı turistler, Kemer Halk Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlardan bazıları sahilde güneşlenirken, bazıları da çocuklarıyla yürüyüş yaptı.



Tatil için Kemer'i tercih eden bazı yabancı misafirler denize girip şezlonglarda güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkartırken, çocukları ise kumsalda oynayarak güzel vakit geçirdi.