Antalya'da Molotof Görünümlü Şişe Panik Oluşturdu

Antalya'da bir turizm danışma ofisi yanına bırakılan molotof görünümlü cam şişe polisi alarma geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Karaoğlan Parkı içinde birkaç gün içinde açılışı yapılacak olan turizm danışma ofisinin klima ünitesi üzerinde ağzı peçete ile kapatılmış cam şişe gören personel durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme yaptıktan sonra durumu bomba imha ekibine aktardı. Çalışanlar ise ofisin dışında bekledi.



Uzman ekibin incelemesinin ardından şişenin içki şişesi olduğu belirlendi ve çöpe atıldı. - ANTALYA