Antalya'da Mlkp Üyesi 4 Kişi Tutuklama

ANTALYA'da, düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi 1'i kadın 4 kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Nisan'da MLKP üyelerine yönelik yaptığı operasyonda 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramalarda yasa dışı yayın, doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi sonra adliye sevk edildi. Açlık grevine başladığı belirtilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.



- Antalya