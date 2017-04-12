Antalya'da Mlkp Operasyonu: 6 Gözaltı

Antalya'da yasa dışı gösterilere katıldığı, örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyesi 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, MLKP üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. MLKP terör örgütü adına kent merkezinde yasa dışı gösterilere katıldığı, örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 1'i kadın 6 şüpheli TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokuman, yasaklı yayın ve dijital veri ele geçirildi. Bir belediyede çalışan şüpheli C.Ö.'nün ise iş yerinde yakalandığı sırada yasa dışı slogan atarak görevlilere mukavemette bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. - ANTALYA