Antalya'da mikser kazası... Savrulan mikserin şarampole yuvarlanması güvenlik kamerasında



ANTALYA - Antalya'da bir beton mikserinin hızla gittiği yolda döne döne savrulup şarampole düşmesi an ve an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kemer Antalya Yolu Beldibi Mahallesi tüneller girişinde meydana geldi. Kemer ilçesine bir inşaata bıraktığı betonun ardından dönüşe geçen beton mikserinin şoförü, tüneller girişine hızla geldiği esnada biranda direksiyon hakimiyetini kaydetti.Zemininde ıslak olması nedeniyle iki tur dönem mikser daha sonra şarampole yuvarlandı. Kazada mikser sürücüsü hafif yaralandı. Mikserin önündeki araçlara çarpmaması ise olası başka kazaları önledi.