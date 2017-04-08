Antalya'da Meslekten İhraç Edilen 3 Asker Tutuklandı

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeriyeden ihraç edilen 3 kişi tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen teğmenler M.E.G. (25), İ.Ç. (25) ve Astsubay Çavuş M.Ö. (27) Ankara ve Adana illerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA