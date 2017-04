Antalya'da Meslekte 30 Yılını Dolduran Şoförler İçin Ödül Töreni

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "40 senedir bütün hükümetleri kandırıp, polisin, askerin içine giren hainleri daha yeni temizliyoruz. Meğer terörle mücadele yapılıyormuş gibi gösterip, içeriden vuruluyormuşuz." dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile çok sayıda şoför esnafının katılımıyla düzenlenen törende, mesleğinde 30 yılı dolduran şoförlere plaket verildi.



Türel, törende yaptığı konuşmada, ne zaman ülke için iyi bir şey yapılmak istense, bugün "hayır" diyen zihniyeti karşılarında bulduklarını ifade etti. Dağdaki teröristlerin, Kandil'in, İmralı'nın "hayır" dediğini vurgulayan Türel, teröristlerin "evet" çıkarsa terörle mücadelenin çok daha güçlü yapılacağını, Kandil'in başlarına geçirileceğini bildiğini belirtti.



"Neden bugüne kadar Kandil'i başlarına geçirmediniz." diyenler olabileceğini ifade eden Türel, "Çünkü 40 senedir bütün hükümetleri kandırıp, polisin, askerin içine giren hainleri daha yeni temizliyoruz. Meğer terörle mücadele yapılıyormuş gibi gösterip, içeriden vuruluyormuşuz. Şimdi daha güçlü, daha samimi. 4 metre karın üstünde askerimiz inlerine giriyor, canlarına okuyor. Geleceklerini, sonlarını gördüler. Onun için 'hayır' diye inliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Türel, "tek adam"ın milletin kendisi olduğuna da işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bugün bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli mi birleştirmek, bütünleştirmek istiyor, yoksa dağdaki teröristler mi birleştirmek bütünleştirmek istiyor? Her 'hayır' diyen terörist değildir ama kimin yanında yer aldığınızı bilin. Bu bir siyasi mesele değil bunu sakın unutmayalım. Bu mesele, memleket meselesidir. Hani diyorlar ya 'Cumhuriyet elden gidiyor' diye, Cumhuriyet elden gitmiyor, 2023'te dünyanın 10. büyük, Avrupa'nın ise 3. büyük ülkesi olmaya doğru gidiyor. Ne diyoruz tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet, kararımız evet."



"Ülkemiz büyüdükçe hepimizin kısmeti de büyüyecek"



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in her türlü yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.



Türel'i "esnafın kardeşi" olarak gördüklerini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin bütün belediye başkanları iyi ya da kötü anılırlar ama 'Menderes Türel' dediğin zaman hafızalarda yeri olan, bu şehrin her köşesinde imzası olan bir insan. 'Gecem gündüzüm yok' diyor. 'Hizmet etmek için varım' diyor. Sayın başkanım medarı iftiharımız. Ben Türkiye'nin her yerine gittiğim zaman Antalya'dan örnek veririm. Milletimiz bir ve birlik olduğu zaman büyük işlerin üstünden gelebilir. Ülkemizin geldiği seviye belli. Ülkemiz büyüyor. Büyüdükçe hepimizin kısmeti de büyüyecek."



TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da Antalya'nın şehir planlaması, çevre düzenlemesi, ulaşım imkanlarıyla bir dünya şehri olduğunun altını çizdi. Şehirleri şehir yapanların belediye başkanları olduğunu belirten Apaydın, "Sayın Türel'e teşekkür ediyorum. Görüyorum ki kendisi hizmetleriyle halkın kahramanı olduğu gibi bir de esnaf kahramanı. Böyle insanların adeti çoğalmalı Türkiye'de." ifadelerini kullandı.