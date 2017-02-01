Antalya'da Merdivenden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Kumluca ilçesinde apartman merdiveninden düştüğü ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesindeki Çiftçi apartmanında ikamet eden Tahir Sadak (72), merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düştü.



Aynı apartmanda oturan komşuları tarafından apartman giriş kapısı önünde hareketsiz halde bulunan Sadak için olay yerine ambulans çağrıldı.



112 acil servis ekipleri tarafından müdahalesi yapılan ve kalbi durduğu tespit edilen Sadak, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sadak'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.