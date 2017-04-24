Antalya'da Market Soygunu

Antalya'da bir market zincirinden kuru sıkı silahla 260 TL gasp eden zanlı, polis tarafından yarım saat içinde yakalandı. Olay güvenlik kameraları tara tarafından da saniye saniye görüntülendi.



Edinilen bilgiye göre olay saat 09.15 sırasında Muratpaşa ilçesi, Yenigün Mahallesi, Köroğlu Bulvarı üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Bir süredir işsiz olan 22 yaşındaki Mazlum Akdemir, sabah saatlerinde marketin önüne gelerek çalışanlara ne zaman açılacaklarını söyledi. Marketin açılmasından birkaç dakika sonra elinde kuru sıkı silahla içeri giren Mazlum A., personel Sadık A.'ya silah doğrultup kasadan 260 TL ve bir paket sigara alıp kaçtı. Market personelinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ifadeleri aldı ve güvenlik kameralarını inceledi. Eşkali belirlenen Mazlum Akdemir'i yakalamak için ekipler çalışma başlattı.



"Karşı mahallede yakalandı



Polis, yarım saat sonra Mazum Akdemir'i Yeşildere Mahallesi'nde aldığı uyuşturucu maddeyi kullanırken yakaladı. Soygun yaptığı markete getirilen zanlıyı market çalışanları teşhis etti. Akdemir'in, üzerinden çaldığı paradan 130 TL kaldığı paranın bir bölümüne uyuşturucu madde aldığı öğrenildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. - ANTALYA