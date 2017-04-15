Antalya'da Kuyumcu Cinayetinde 3 Tutuklama

ANTALYA'da, kaybolduktan bir hafta sonra ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcu 54 yaşındaki Vedat Şenay'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İranlı 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Antalya'da kuyumcu dükkanı sahibi, evli 3 çocuk babası Vedat Şenay, geçen hafta salı günü kayboldu. Ailesi ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, olayla ilgili araştırma başlatırken, geçen pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Korkuteli İlçesi'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri vücudunun büyük bölümü yanmış, üzerinde mermi izleri bulunan erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.



ARACI BULUNDU



Polis kayıp Vedat Şenay'a ait olduğu belirtilen cesedin teşhisi için aileye haber verdi. Adli Tıp'a gelen aile cesedi teşhis etti. Gelinlik ihracatı da yaptığı belirtilen Şenay'ın cesedi otopsi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilirken, 07 GSZ 25 plakalı otomobili ise Antalya merkez Aksu İlçesi'ne bağlı Kundu bölgesinde bulundu.



KADIN SERBEST BIRAKILDI



MOBESE ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen çarşamba cinayetle ilgili İranlı M.F., Z.V., P.B. ve H.N.'yi gözaltına aldı. Poliste susma hakkını kullanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinden sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.F., P.B. ve H.N. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, kadın şüpheli Z.V. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



- Antalya