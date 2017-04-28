Antalya'da Kumar Oynatılan Dernekte Silahlar Bulundu

Antalya'da kumar oynatıldığı belirtilen dernekte yapılan aramada, bir pompalı tüfek ile 3 tabanca ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez'in Göksu Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı ve silahlar bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, oda içindeki gizli bölmelerde bir kısa dipçik pompalı tüfek ve tüfeğe ait 13 fişek, 3 tabanca ve tabancalara ait 22 fişek, ikisi dolu, biri boş üç şarjör, bir plastik tüfek dipçiği, 45 yaprak boş senet koçanı, kumar oynarken kullanılan çok sayıda oyun pulu, oyun kağıtları ele geçirildi.



Dernek ile ilgili üye kayıt ve karar defteri bulunmazken, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, kumar malzemesi bulundurmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA