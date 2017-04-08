Antalya'da Kumar Baskını

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 13 ayrı adrese düzenlediği kumar operasyonunda, 24 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 344 kişiye de 78 bin 88 TL idari para cezası uygulandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ahlak büro ekipleri, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Temin Etmek, Kumar Oynatmak" suçlarına yönelik 13 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonlarda 13 ayrı adreste para karşılığında tombala oynatıldığı suçüstü yapılarak, kumar oynatmakta kullanılan, imal edilmesi ve satışı "1072 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında yasak olan 8 adet tombala makinasına el konuldu. "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Temin Etmek", "1072 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" ve "Mühür Bozma" suçlarından 24 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Tombala oynatılan adreslerde toplam 365 kişinin sorgulaması yapılırken, 4 kişinin ise aranan şahıslardan oldukları tespit edilerek gözaltına alındı. Tombala oynayan 344 şahsa ise 5326 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılarak toplam 78 bin 88 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA