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Antalya'da Korkutan Deprem

Antalya'da Korkutan Deprem

Antalya’nın Kaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da Korkutan Deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 04.35'de merkez üssü Kaş Gelemiş'te 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.2 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Öte yandan Muğla'nın Fethiye Kumluova'da saat 03.08'de 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. - ANTALYA

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