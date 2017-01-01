Antalya'da Kış Ortasında Deniz Keyfi

Türkiye'nin birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, yeni yılın ilk gününü denize girerek geçirdi.



Antalya'da 13 derece ölçülen hava sıcaklığı ve güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Plajı'nda aldı. Ailece sahile gelenlerin bazıları piknik yaparken, bazıları da 18 derece ölçülen deniz suyu sıcaklığını fırsat bilerek yüzmeyi tercih etti.



Yeni yılın ilk gününde güzel havanın kendilerine sürpriz yaptığını söyleyenler, şanslı bir şehirde yaşadıklarını belirtti. Kanada'dan Türkiye'ye tatile gelen Adil Yunus ile Sait Mustafa, deniz suyunun sıcak olduğunu belirterek, 'Hava da deniz de soğuk değil. Burayı çok seviyoruz. Sık sık geliyoruz" dedi.