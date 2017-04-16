Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Antalya'da Kırsal Kalkınmaya 50 Milyon TL Hibe
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Antalya'da Kırsal Kalkınmaya 50 Milyon TL Hibe

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında Antalya'dan 85 projeye yaklaşık 50 milyon lira hibe edildi.

Antalya'da Kırsal Kalkınmaya 50 Milyon TL Hibe

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında Antalya'dan 85 projeye yaklaşık 50 milyon lira hibe edildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Antalya, Tl, Bakan
7