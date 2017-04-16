Antalya'da Kırsal Kalkınmaya 50 Milyon TL Hibe
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında Antalya'dan 85 projeye yaklaşık 50 milyon lira hibe edildi.
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında Antalya'dan 85 projeye yaklaşık 50 milyon lira hibe edildi.
Kaynak: Dunya.com
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