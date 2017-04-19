Antalya'da Kereste Yüklü Traktör Devrildi: 3 Yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Gedelme Yaylası'ndan Kemer'e giden Abdurrahman Karakoyunlu (66) idaresindeki 07 EP 082 plakalı kereste yüklü traktör devrildi.



Karakoyunlu ile traktörde bulunan Mustafa Yiğit (51) ve Adil Köse (57) yaralandı.



Kazayı gören yol işçileri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



İşçiler ve itfaiyecilerin yardımıyla kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Başından yaralanan traktör sürücüsü Karakoyunlu, kereste yüklü traktörle, yayladan aşağıya inerlerken frenin tutmadığını, şarampole devrildiklerini söyledi.