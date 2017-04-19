Antalya'da kasksız genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti



ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında motosikletli bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı, Fatih Mahallesi üst geçit yakınında meydana geldi. Cezaevi kavşağından Fatih Mahallesi'ndeki evine 07 DBL 26 plakalı motosikletiyle giden 17 yaşındaki Yusuf Sarıkoç, iddiaya göre biranda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yol kenarındaki kaldırım taşına çarparak savruldu, Sarıkoç ise aydınlatma direğine çarparak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kask takmayan Sarıkoç, hayatını kaybetti. Polis ekipleri bulvarın trafiği tek şeritten kontrollü olarak verdi. Acı haberi alan Sarıkoç'un annesi Zeynep ve babası Mustafa gözyaşlarına boğuldu.

Sarıkoç'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne Zeyney Sarıkoç'un, "'Kınalı Kuzum, ben seni askere gönderecektim. Beni bırakıp nereye gidiyorsun" feryatları yürekleri dağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.