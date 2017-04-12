Antalya'da Karadeniz Türküleri Coşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya ve Alanya'da Karadeniz Türküleri konseri düzenledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti tarafından Karadeniz Türküleri seslendirildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın Antalya AKM'de ve Alanya'da düzenlediği konserlerde birbirinden güzel Karadeniz türküleri Zafer Yılmaz ve Nihat Akçer tarafından seslendirildi.



Kemençe ve tulum coşturdu



Şef Burhan Yacan yönetimindeki konser, Merzifon Karşılaması ile başladı. THM İcra Heyeti koristleri, 'Oy Benum sevduceğum', 'Yaylanın çimenine', Ünye'den çıktım da başım selamet' gibi birbirinden güzel eserleri yorumladı. Karadenizli Sanatçı Zafer Yılmaz ise kemençesiyle müzikseverleri coşturdu. Sanatçının tulum eşliğinde söylediği 'Divane aşık gibi', 'Karadeniz türküsü' ve 'Çayeli'nden öteye' gibi türküler salonu coşturdu. Zaman zaman hüzünlendiren bazen de neşelendiren Orta Anadolu ve Karadeniz Türküleri 'ne katılımcılar kimi zaman sesleriyle kimi zamanda oyunlarıyla eşlik etti. - ANTALYA