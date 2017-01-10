AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLU KAPANDI Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkii ve Akseki merkezde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimi geçerken, Akseki- Seydişehir karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren yolu kapatırken, araçların geçişine izin verilmiyor. Kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü Akseki genelinde, okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Tatil kararı belediye anons sisteminden halka duyuruldu.
Antalya'da Kar Nedeniyle Yollar Kapandı (3)
SEYDİŞEHİR YOLU KAPANDI Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkii ve Akseki merkezde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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