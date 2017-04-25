Antalya'da Kaçak Kazıya Suçüstü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Korkuteli Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Esenyurt Mahallesi Tekke mevkiinde kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenledi. Sit alanı olmayan bir arazide kazı yaptığı belirlenen A.T. ve M.Y. Jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kürek, kazma, çekiç, balyoz ve murç gibi malzemelere el konuldu. Jandarma tarafından yakalanan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. - ANTALYA