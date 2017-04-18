Antalya'da İzinsiz Gösteri

Antalya'da izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.



Atatürk Caddesi tarihi Üç Kapılar önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen grup, halk oylaması sonucunu protesto etti.



Slogan atarak, yürüyüş yapmak isteyen grup, polisin uyarılarına rağmen izinsiz gösteriyi sürdürdü.



Çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle grubun dağılmasını isteyen polis, protestocuların dağılmaması üzerine biber gazıyla müdahale etti.



Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı, çevik kuvvet polisi bölgede önlem aldı.