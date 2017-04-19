Antalya'da İş Kazası: 1 Ölü

Antalya'da dördüncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'ta bulunan özel bir kreşin dördüncü tadilat çalışması yapan Musa Seren'in (42) dengesini kaybederek, merdiven boşluğunda düştü.



Binanın ikinci katındaki beton zemine çarparak yaralanan Seren, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Seren'in, güvenlik halatının düşme sırasında koptuğu ve düşerken demir korkuluklara çarptığı öğrenildi.