Antalya'da İntihar

Antalya'da bir süredir işsiz olduğu öğrenilen şahıs kendini asarak intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 453 Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir işsiz olan Mesut K., ailesinin evde olmadığı esnada kendisini banyo girişindeki tavana iple astı. Telefonlarına cevap verilmemesi üzerine eve gelen ailesi Mesut K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. 112 sağlık ekipleri 2 çocuk babası Mesut K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mesut K.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA